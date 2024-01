Donald Trump triunfa en primarias en New Hampshire

El expresidente Donald Trump triunfó el martes en las primarias de New Hampshire, al superar a su único obstáculo para afianzar su control del Partido Republicano: la candidatura de Nikki Haley, que se presenta como una alternativa moderada desde la derecha.

A la espera de los resultados definitivos, que la Secretaría de Estado local puede tardar días en difundir, las proyecciones de los medios otorgaban a Trump una ventaja de dos dígitos frente a Haley: con el 91 % escrutado, registraban porcentajes del 54.6 % y 43.1 %, respectivamente, según diarios como The New York Times.

Aunque en las primarias de New Hampshire se reparten solo 22 delegados de los 2 mil 429 que participarán en julio en la Convención Nacional Republicana, donde se erigirá el candidato a la presidencia, la contienda era una importante prueba para el poder de convocatoria de Haley, que sigue en liza.

La exembajadora de EE. UU. ante la ONU, quien trabajó hasta 2018 en el Gobierno de Trump, esperaba obtener un resultado fuerte en el estado, donde los votantes independientes y moderados forman más de la mitad del electorado. Y aunque obtuvo más votos de los esperados, su propuesta no logró calar entre los votantes republicanos, entre los que consiguió solo un 25 % del apoyo, de acuerdo a una encuesta a pie de urna publicada por la CNN.

Rodeado de un grupo de sus más fervientes seguidores dentro del partido, entre ellos el senador de Carolina del Sur Tim Scott y la legisladora Marjorie Taylor Greene, Donald Trump se burló de Nikki Haley, calificándola incluso de “impostora”. “Tenía que ganar aquí y perdió, le fue muy muy mal”, dijo el expresidente.

Por su parte, y desde la sede de su campaña en Concord, la exembajadora felicitó al exmandatario, pero advirtió que aún no se da por vencida. “Nuevo Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última”, subrayó minutos después de que los principales medios estadounidenses anunciaran sus proyecciones. “La carrera está lejos de terminar. Quedan decenas de estados”, apuntó.

Thank you, New Hampshire! The political class wanted us to believe that this race was over before it even began. You proved them wrong, and I am so grateful. It’s time to put the negativity and chaos behind us. Our fight is not over, because we have a country to save. pic.twitter.com/DDA7VjPTjZ

— Nikki Haley (@NikkiHaley) January 24, 2024