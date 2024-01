Liverpool es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra

El Liverpool hizo buena la renta de la ida, aguantó el arreón final del Fulham, desesperado en busca de un gol que le diera la prórroga, y se clasificó para la final de la Copa de la Liga que disputará el próximo 25 de febrero contra el Chelsea.

Los de Jürgen Klopp tenían un escaso 2-1 cosechado en Anfield y, pese a que se adelantaron a los 11 gracias a Luis Díaz, acabaron sufriendo en el oeste de Londres ante un Fulham que empató a trece minutos para el final y achuchó para encontrar un gol que mandara las semifinales a la prórroga.

Los ‘Reds’, con un once bastante titular, iniciaron el partido con ganas de sentenciar rápido y no meterse en problemas. Y Díaz, el más eléctrico del partido, ganó en un balón dividido a Timothy Castagne, quebró hacia el interior y su disparo, que tocó en un defensa, despistó a Bernd Leno, que pudo hacer muchísimo más.

Fue un duro golpe para el Fulham, que había generado una atmósfera impresionante con miles de banderas blancas y negras para 24 mil personas.

