VIDEO. Machetazos en violenta riña en la ruta al Pacífico

Un video circula ampliamente en redes sociales, mostrando una violenta pelea entre posibles pilotos de transporte público en la orilla de la carretera, específicamente en el kilómetro 29.5 de la ruta al Pacífico. El altercado, captado por un automovilista que pasaba por el lugar, revela momentos de tensión y agresividad.

En las imágenes, dos individuos se encuentran en un cruce de palabras, cuando de repente, uno de ellos saca un machete y comienza a lanzar machetazos en dirección al otro. El segundo individuo, en un intento de evitar heridas, retrocede caminando de espaldas mientras el agresor persiste con los ataques. La situación alcanza un nivel alarmante, sin que se conozca cómo culminó el enfrentamiento, ya que el automovilista que grabó el video continuó su trayecto.

El lugar del incidente, el km 29.5 de la ruta al Pacífico, se convirtió en el escenario de un episodio de violencia inusitado que ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Usuarios expresan su consternación ante la brutalidad de la pelea.Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del altercado y la identidad de los individuos involucrados. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales al respecto.

“Increíble cómo la violencia parece la única solución para algunos. ¿Por qué no resolver las diferencias de manera pacífica?”; “Espero que las autoridades tomen medidas. No podemos permitir que este tipo de violencia quede impune en nuestras carreteras”; “Poco hombre, no se atreve a puño limpio”; “Sería justo que se pelearan sin armas, el que tiene el machete debería soltarlo para que sea un enfrentamiento equitativo”, dicen algunos comentarios.