Diputado presenta exhibición personal a favor de Walter Mazariegos

El diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic presentó una exhibición personal a favor de Walter Mazariegos, para establecer el paradero del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) o establecer si ha abandonado el cargo.

El diputado explicó que el “el 15 de enero me presenté a la USAC y no lo encontré, le ha hecho requerimientos de información y no han sido acusados de recibido, le he preguntado a estudiantes y a docentes y nadie lo ha visto”.

El diputado manifestó que este jueves 25 de enero había sido citado a una reunión y no se presentó, en esa reunión abordarían el tema presupuestario, estudiantes recibiendo clases en corredores y en el piso.

Según el legislador no ha habido un retorno ordenado a la preespecialidad de la clases en la USAC. El diputado Chic indicó que espera que la jueza a cargo practique la exhibición personal lo antes posible.

#AHORA El diputado de la bancada VOS. José Chic presentó una exhibición personal a favor de Walter Mazariegos para establecer el paradero del rector de la USAC o si ya abandonó el cargo. | @JCChanta_EU pic.twitter.com/UyJ7RpHLXK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2024

Cuestionada elección de rector

La elección de rector de la Usac para el período 2022-2026 estuvo marcada por una serie de señalamientos sobre un supuesto fraude que había llevado a que Mazariegos fuera designado para ocupar el cargo.

Incluso fue necesario suspender las votaciones en una ocasión, pues las instalaciones del Museo de la Usac (Musac) fueron tomadas y afuera se mantenía un grupo de manifestantes que incluso lanzó huevos contra el edificio.

El 14 de mayo de 2022, finalmente se concluyó con el proceso, que se llevó a cabo en el Parque de la Industria.

En el perímetro del recinto se realizaron manifestaciones que derivaron en disturbios donde la Policía Nacional Civil utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7