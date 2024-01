Crearán unidad para gestionar salida de prisión de quienes ya cumplieron penas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer que se implementará una serie de procesos relacionados con mejorar las condiciones del Sistema Penitenciario, en especial tomando en cuenta la cantidad de personas que permanecen privadas de libertad, pues superan la capacidad de la infraestructura con la que se cuenta.

En ese sentido, señaló que uno de los puntos en los que se podría trabajar se relaciona con un grupo considerable de personas cuyo retiro de las prisiones ayudaría a atender el tema del hacinamiento. Se trata de entre 4 mil y 5 mil privados de libertad que ya cumplieron penas, pero por razones administrativas o por estar pendientes del pago de multas no pueden salir de la cárcel todavía.

Agregó que en algunos casos hay privados de libertad que tienen multas que incluso para muchos podrían parecer “irrisibles”, pues van entre los 400 a 500 quetzales; sin embargo, ellos no cuentan con los fondos para poder pagarlas.

En ese contexto, el titular de la cartera del Interior aseguró que se debe encontrar la salida legal y apresurar los procedimientos, porque los archivos llevan mucho tiempo de ser revisados. Según explicó, para darle seguimiento a este tema es necesario colaborar con el Organismo Judicial.

