¡Messi en el Super Bowl! El “10” aparecerá en un anuncio de cerveza

Lionel Messi, campeón con Argentina en el Mundial de futbol de Qatar 2022, aparecerá en un anuncio de una reconocida marca de cerveza en el Super Bowl LVIII que se disputará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Anheuser-Busch Company, líder en producción de cerveza, anunció que el futbolista del Inter Miami de la ‘Major League Soccer’ (MLS) encabezará su campaña con su participación en un anuncio de su producto.

NOTA: Tena cree que Guatemala es capaz de ganarle a Jamaica en Eliminatorias

🚨 Lionel Messi will headline a Super Bowl ad for Michelob Ultra. Via @APNews. pic.twitter.com/pMzXWjcGRM

— Roy Nemer (@RoyNemer) January 25, 2024