Guatemala ya conoce a sus rivales en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Este jueves marcó un hito crucial para las aspiraciones futbolísticas de Guatemala, ya que se llevó a cabo el sorteo de Concacaf para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El evento, celebrado en las oficinas de la FIFA en Zúrich, Suiza, determinó el destino de numerosas selecciones, incluida la Azul y Blanco.

Siendo parte del bombo 2, Guatemala se posicionó entre las selecciones que no lograron alcanzar las mejores posiciones según el ranking. Sin embargo, esta situación no desanima a la escuadra guatemalteca, que está lista para enfrentar los desafíos que se avecinan en su camino hacia el Mundial 2026.

