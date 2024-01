Mikel Arteta y Thomas Tuchel son mencionados tras anuncio de Xavi Hernández

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, se descartó este lunes como candidato a ocupar el banquillo del Barcelona en sustitución de Xavi Hernández, quien anunció el sábado su intención de abandonar el club a final de temporada.

El técnico vasco, criado en la cantera culé, calificó hoy de “totalmente inciertas” las informaciones difundidas por un medio catalán que le situaban como el recambio de Xavi dado que tenía supuestamente la intención de salir del Arsenal.

“¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes”, declaró hoy en relación a ese texto Arteta, quien finaliza su contrato con los ‘gunners’ en el verano de 2025.

El entrenador del equipo londinense, que marcha tercero en la liga inglesa a cinco puntos del líder (Liverpool), reiteró que está en el lugar y con la gente “adecuada”, al tiempo que avisó que aún le queda mucho por hacer en el Arsenal, al que dirige desde 2019.

Otro descartado

El Bayern Múnich emitió un comunicado este lunes en el que asegura que su entrenador, Thomas Tuchel, no se ha ofrecido como sucesor de Xavi Hernández en el Barcelona.

“Nuestro entrenador Thomas Tuchel respondió el domingo preguntas de aficionados sobre sus experiencias en el extranjero, en el PSG y en el Chelsea. También respondió preguntas sobre fútbol español”, señala el comunicado, firmado por el presidente del Consejo Directivo del club, Jan Christian Dreesen, y el director deportivo, Christoph Freund.

“En ningún momento habló de Xavi Hernández y de su sucesor como se afirmó falsamente. No toleraremos más ese tipo de afirmaciones contra nuestro entrenador que siempre vienen del mismo sector”, agrega el Bayern.

Almuerzo sin Xavi

Los jugadores del primer equipo del Barcelona compartieron este lunes un almuerzo en casa de Robert Lewandowski, en Castelldefels, para conjurarse después de la última derrota liguera ante el Villarreal (3-5) y la eliminación de la Copa del Rey frente al Athletic Club (4-2).

Los futbolistas se reunieron en casa del delantero polaco después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Al encuentro no acudieron ni Xavi Hernández, que el pasado sábado anunció que no seguirá como técnico del primer equipo azulgrana a partir del 30 de junio, ni miembros del cuerpo técnico.

Según pudo saber EFE de fuentes del vestuario azulgrana, la comida fue organizada por Robert Lewandowski y aplaudida por el propio Xavi, que instó a los jugadores a estar unidos con vistas a lo que queda de campaña tras comunicarles su decisión de no continuar el próximo curso.

