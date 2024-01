Nick Carter enloquece las redes con su próximo show en Guatemala

Además de ser integrante de una de las boyband más famosas, Nick Carter ha consolidado su carrera como solista, proyecto que le ha permitido estar más cerca de sus fans.

Después de recorrer varias ciudades de Latinoamérica, el cantante de los Backstreet Boys por fin llegará a Guatemala con su gira “Remixed Tour 2024”, que se llevará a cabo el 16 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“N I C K C A R T E R ! ! ! Guatemala, Are you ready? 🇬🇹 ‘Remixed Tour 2024’ en Guatemala el próximo 16 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. “Everybody…Rock your body… Everybody… Rock your body right…” 🎶🎵