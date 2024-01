Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por revelar intimidades

Britney Spears sorprendió a sus seguidores luego de publicar un mensaje a través de su cuenta de Instagram dedicado a su ex, Justin Timberlake, por las confesiones que hizo en su libro The Woman in Me.

La cantante compartió un video de su ex junto al conductor de televisión Jimmy Fallon durante una dinámica en la que tocan canciones famosas con instrumentos de juguete.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…”, expresó.

Además, la intérprete de ‘Baby one more time’ habló sobre la nueva canción de su ex novio, Selfish, así como otro de sus nuevos temas, ‘Sanctified’, que estrenó el fin de semana en Saturday Night Live.

“También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake “Selfish”. 🌹 Es taaan buena y ¿cómo puede ser que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto??? Ps. “Sanctified” es también wow”. 🤩, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (@fallontonight)

¿Qué dijo del cantante?

Las declaraciones que Britney Spears hizo en su libro aparentemente dañaron la reputación de Justin Timberlake al revelar que durante la relación que tuvieron, él supuestamente le había pedido que se realizara un aborto porque le dijo que era demasiado joven para tener hijos.

Además, de que Justin supuestamente habría traicionado a Brit al revelar que sí habían mantenido relaciones sexuales a pesar de que la ‘princesa del pop’ había dicho que ella esperaría hasta el matrimonio.

La intérprete de Toxic también dio a conocer que Justin le había sido infiel, aunque fue él quien grabó una canción hablando de que la estrella pop supuestamente le había roto el corazón por haberlo engañado.