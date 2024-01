Natti Natasha deslumbra en programa luciendo ajustado vestido

Después de un tiempo de no brindar entrevistas para evitar preguntas incómodas sobre la situación de Raphy Pina, Natti Natasha volvió a dar de qué hablar al aparecer en Despierta América.

La cantante presumió su figura de infarto enfundada en un modelito con el que dio una cátedra de estilo y sensualidad. Es una ajustado vestido de piel en color camello ceñido a sus poderosas curvas.

El escote recto de la pieza permitió que la famosa agregara un delicado collar de diamantes que combinó con un reloj y pulsera en color plateado.

“Hoy la pase de maravilla con el hermoso equipo de @despiertamerica que me hizo pasarla super Nasty de lindo con el público latino en los 🇺🇸. Gracias por el respeto y el amor que siempre me brindan 💜 #NastySingles #NATTINATASHA 📸 @chepejose”, escribió.

La estrella dominicana no dejó indiferente a nadie al compartir algunas imágenes en su cuenta de Instagram, logrando decenas de comentarios y halagos de sus fans.

Natti Natasha confesó quién dio el primer paso para que surgiera su romance con el productor Raphy Pina y por qué lo considera su pareja “ideal”.

En conversación con el comediante venezolano Marko para su podcast La Nave (Youtube), la dominicana reveló que ella inició el coqueteo con Pina: “Yo creo que la atrevida era yo un poco… Él era tan grande y como tan buen mozo”.

“Me encantaba que cuando estábamos en los premios, yo intentaba agarrarle la mano y no me la daba. Ni loco me daba la mano. Él trataba de alejarse, me imagino, pero ya donde yo puse el ojo…”, agregó en tono muy pícaro.