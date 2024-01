La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció este martes 30 de enero con respecto a la situación del periodista José Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión desde julio de 2022 por estar señalado en dos casos penales.

En su opinión, el fundador del diario elPeriódico ya debería estar libre y en casa con su familia; sin embargo, señaló que sigue encarcelado “injustamente por simplemente hacer su trabajo” de informar a la población. En ese sentido, consideró que merece justicia y resaltó que los comunicadores independientes como él deben ser protegidos.

El pronunciamiento de Torres, quien recientemente visitó Guatemala como parte de una delegación que le dio seguimiento a la transición de Gobierno, se dio por medio de sus redes sociales.

José Rubén Zamora should be free and at home with his family right now. Instead, he remains wrongfully imprisoned for simply doing his job as a journalist.

He deserves justice, and independent journalists like him must be protected. https://t.co/GP1fxjfdMQ

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 30, 2024