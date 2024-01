Guatemala lamenta inhabilitación de Machado para los comicios de Venezuela

El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, lamentó este martes 30 de enero la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar la inhabilitación de la líder de oposición María Corina Machado para optar a la presidencia.

La Administración de Arévalo de León indicó que existe una “preocupación” por la situación del proceso electoral en Venezuela y lamentó la suspensión de 15 años para ejercer funciones públicas, contra Machado, ganadora de las elecciones primarias del octubre pasado.

“Esta decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela”, puntualizó el mensaje del Gobierno de Guatemala.

Con este pronunciamiento, Guatemala se une al rechazo expresado por países de la región como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos.

También puede leer: Maduro reitera que decisión del TSJ sobre inhabilitación de Machado es “firme”

Machado, fuera de la carrera por la Presidencia

Machado, de 56 años, arrasó en las primarias del pasado 22 de octubre, con el 92,35 % de los votos y figura como la máxima amenaza para la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia en las elecciones generales previstas para este 2024.

Por su parte, el mandatario venezolano, en su programa semanal ‘Con Maduro +’, el jefe de Estado indicó que la revisión de la sanción política contra Machado cumple el mecanismo firmado en octubre durante las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en Barbados y que, en cambio, es el antichavismo quien está “incumpliendo parcialmente” el pacto al manifestarse “contra el TSJ” y su veredicto.

Le puede interesar:

En Guatemala, Arévalo de León también atravesó dificultades en los comicios de 2023 debido a los esfuerzos del Ministerio Público (Fiscalía) por invalidar su victoria electoral y evitar su investidura, por medio de procesos penales contra su partido el Movimiento Semilla y tres solicitudes de retiro de inmunidad en su contra entre julio y diciembre del año pasado.

Este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, “ya que no han sido elecciones libres”.

Estados Unidos anunció asimismo este martes la restauración de sanciones al sector del oro de Venezuela y amenazó con hacer lo mismo con el sector petrolero como represalia por la inhabilitación de Machado.

* Con información de la agencia de noticias EFE.