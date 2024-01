MP solicita información al Registro de Ciudadanos sobre exdiputado

El Ministerio Público (MP) envió un oficio al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por medio del cual solicita información relacionada al exdiputado independiente, Julio Enrique Montano Méndez. En el documento se pide que se explique si el exparlamentario aún cuenta con derecho de antejuicio.

Montano integró la IX Legislatura (2020-2024) y durante ese período formó parte de distintas comisiones legislativas, entre estas, Economía y Comercio Exterior, Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Turismo y Energía y Minas.

En tanto, en noviembre de 2023 fue designado, por medio de sorteo, para presidir la comisión pesquisidora que le daría seguimiento al expediente 255-2023, que estableció una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En ese fallo del órgano de justicia se promovía, a petición de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), el antejuicio en contra de ocho magistrados del TSE, implicados en supuestas irregularidades en la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Finalmente, esta instancia legislativa emitió un informe en el que recomendó al pleno del Congreso que se les retirara la inmunidad a cuatro de los magistrados titulares del órgano electoral. La votación para respaldar esta postura fue por mayoría, con tres contra dos.

En el momento en el que ejercía como presidente de la comisión pesquisidora, Montano dio a conocer que recibió amenazas y una serie de intimidaciones en el marco del trabajo que llevaba a cabo para establecer si se les retiraría o no la inmunidad a las autoridades electorales.

“Esas presiones son de gente muy poderosa, pero no me van a amedrentar, es más, me van a envalentonar más. Y aquí en lo que, en mi opinión seguro quieren, es que no quede Bernardo Arévalo como presidente, esa es la realidad, todo esto es un jueguito para esto”, señaló entonces.