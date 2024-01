¿Britney Spears regresa a la música? La famosa anuncia nuevo proyecto

Hace algunas semanas, Britney Spears sorprendió a sus seguidores al declarar su decisión de no volver a la música, resaltando los aspectos negativos que la industria dejó en ella. Ahora, la icónica artista ha vuelto a generar expectación.

Utilizando sus redes sociales, Britney ha compartido sus movimientos y looks más destacados, revelando una vez más su sensualidad y estilo único.

En esta ocasión, ha capturado la atención con un body cubierto de piedras brillantes, desatando especulaciones sobre un próximo proyecto, pues tal parece que es la pista que la famosa ha compartido con respecto a su nueva aventura.

“¡¡¡Próximamente un nuevo proyecto !!! ¡¡¡SEXO Y DIAMANTES !! ¡PS desliza para ver diamantes!”, dejando a sus millones de fans con duda.

Se disculpa con Justin Timberlake por revelaciones de su libro

Britney Spears ha recurrido a su cuenta de Instagram, ahora privada, para elogiar el nuevo sencillo de Justin Timberlake “Selfish”.

Además, la cantante aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas por ciertos comentarios realizados en su libro de memorias “The Woman in Me”.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente… También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Posdata: ‘Sanctified’ es wow también”, se lee en la publicación de la artista.

