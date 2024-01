Usher brinda detalles sobre su actuación en la Superbowl 2024

Usher es quien se presentará en el Show de Medio Tiempo de Super Bowl LVIII, destacando su legendaria carrera musical con sus mayores éxitos.

El Halftime show se llevará a cabo el domingo 11 de febrero y es de los eventos más esperados de la final de los Playoffs de la NFL. Este año, los espectadores tienen grandes expectativas para el espacio de Apple.

Los dos mejores equipos de la temporada de la NFL se dan cita en la última batalla del año que determinará quién será el campeón. Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se verán las caras en el Alliegant Stadium de Las Vegas.

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados será el Halftime Show. El descanso de la Superbowl es incluso más seguido que el partido, catapultando las ventas y la notoriedad del artista que protagoniza el espectáculo.

Este año, después del show protagonizado por Rihanna en la Superbowl anterior, Usher ha sido el elegido.

Usher inició su carrera musical en 1994 y en ella cuenta con grandes éxitos como ‘DJ Got Us Fallin’ in love’, ‘Confession’ o ‘Yeah!’. El famoso ha ganado ocho premios Grammy y ha vendido un total de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias.

“Es un honor finalmente tachar una actuación en el Superbowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Os veo pronto”, declaró Usher.

