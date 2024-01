Cristiano Ronaldo se perderá el juego ante el Inter Miami de Messi

El mundo del fútbol lamenta la ausencia de Cristiano Ronaldo en el esperado encuentro entre el Al Nassr y el Inter Miami, donde tendría la oportunidad de cruzar caminos con su eterno rival, Lionel Messi. El portugués, aquejado por una lesión, se verá impedido de participar en este choque que habría capturado la atención global y avivado la eterna discusión sobre quién es el mejor jugador del mundo.

Luis Castro, entrenador del Al Nassr, confirmó la noticia, despejando cualquier duda sobre la disponibilidad física del astro luso. Ronaldo, quien brilló en el año anterior como el máximo artillero del planeta, se encuentra en la fase final de su recuperación, pero aún no está en condiciones de disputar este encuentro. Esta situación ha generado un profundo pesar entre los aficionados al fútbol, especialmente aquellos que esperaban presenciar este encuentro histórico en Medio Oriente.

Al-Nassr confirm Cristiano Ronaldo will not play against Lionel Messi and Inter Miami on Thursday.

No last dance 💔 pic.twitter.com/L88uXOUKTu

— B/R Football (@brfootball) January 31, 2024