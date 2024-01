Nicholas Hagen: Único legionario que participará en la Concachampions 2024

Con la emoción palpable y las expectativas en aumento, los aficionados al fútbol en Guatemala han encontrado un motivo más para ilusionarse en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf 2024. Y es que, entre los listados de jugadores de los clubes participantes, destaca el nombre de Nicholas Hagen, el único legionario guatemalteco que pisará el césped en este prestigioso torneo continental.

Hagen, reconocido como uno de los porteros más destacados de Guatemala, llevará el dorsal número 1 en su nueva aventura con el Columbus Crew, equipo que ostenta el título de campeón de la Major League Soccer (MLS). Su inclusión en la lista oficial de jugadores para la Copa de Campeones de Concacaf 2024 ha despertado un gran interés entre los seguidores del fútbol en Guatemala, ya que no será el único representante guatemalteco, también estará Comunicaciones FC, el único club nacional en dicha competencia.

Es importante destacar que la presencia de Hagen en la competición representa un hito significativo para el fútbol guatemalteco, ya que es el único legionario que participará en el torneo. Su experiencia y habilidades bajo los tres palos serán un activo invaluable para el Columbus Crew en su búsqueda por alcanzar la gloria continental.

Aunque otros talentosos jugadores guatemaltecos como Arquímides Ordóñez también han brillado en el escenario nacional e internacional, lamentablemente, no lograron asegurar un lugar en la lista oficial de sus respectivos equipos para esta edición de la Concachampions, en este caso, Ordóñez no está en la lista del Cincinnati FC. Sin embargo, como se suele decir en el fútbol, nada está escrito definitivamente hasta que el árbitro pite el final del partido. Todavía existe la posibilidad de que, antes de cada encuentro, los clubes puedan realizar cambios en sus listas de jugadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la CONCACAF.

El ascenso de Hagen a la escena internacional es un testimonio del talento y la dedicación que los jugadores guatemaltecos aportan al deporte. Su participación en la Copa de Campeones de Concacaf 2024 no solo representa un desafío deportivo para él y su equipo, sino también una oportunidad para inspirar a las generaciones futuras de futbolistas en Guatemala.

The Stars Align ⭐️⭐️⭐️

The VeloCITY kit is now available with three stars and the MLS Cup Champions patch at the MLS Store and will be available in The Crew Shop tomorrow starting at 10 a.m. pic.twitter.com/q5lR0Xdh92

— The Crew (@ColumbusCrew) January 29, 2024