Kim Kardashian preocupa a fans al mostrar enormes manchas en sus piernas

Kim Kardashian abrió una ventana a su vida íntima para mostrarle a sus seguidores la dura realidad de su lucha contra la psoriasis y un brote que le está causando manchas rojas, dolor e incomodidad en las piernas.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió este martes unas historias sobre esta condición que padece desde hace algunos años, revelando como esta causa una erupción con parches escamosos y que pican.

“Qué loca es mi psoriasis en este momento, muchachos”, dijo mientras mostraba la mancha roja en su pantorrilla. “Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo… esto es una locura”, expresó.

La estrella del show Kardashians señaló que “es doloroso” y que desconoce cuáles son las causas de este brote ya que no ha cambiado su dieta recientemente, lo que asegura fue la causa de otro de sus principales brotes hace dos años.

Pese a su frustración, bromeó para aligerar la tensión sobre la situación: “Por suerte tengo psoriasis en forma de corazón”, añadió sarcásticamente.

La psoriasis es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel. La mayoría de las personas presentan parches gruesos, rojos y bien definidos de piel y escamas de color blanco plateado.

Cualquiera puede tenerla, pero casi siempre comienza entre las edades de 15 y 35 años, o a medida que las personas envejecen. La psoriasis no es contagiosa. Esto significa que no se transmite a otras personas.

Kim Kardashian padece esta enfermedad desde 2019, y ella no comprende las razones detrás de este nuevo brote, y ya se ha puesto manos a la obra para identificar aquellos factores que juegan un papel determinante al respecto.

“No les voy a mentir, esto es muy doloroso. No estoy segura de cuáles han sido los detonantes. No he cambiado de dieta y he probado de todo. La psoriasis apesta”, ha escrito con preocupación.