Fans se van en contra de Lucero por lucirse en “fachas” y “desarreglada” y ella les responde contundentemente

A pesar de que Lucero es muy querida por el público, en los últimos meses ha sido duramente criticada por su apariencia física. Sin embargo, la actriz ha salido a defenderse, como lo hizo recientemente cuando contestó a quienes aseguraban que lucía desarreglada en una de sus fotos.

Hace unos días, la actriz de 54 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos de las grabaciones de la segunda temporada de “El Gallo de Oro”. Aunque todas las imágenes eran interesantes, fue una la que llamó más la atención debido a que presuntamente estaba “desarreglada”, ya que no portaba maquillaje en el rostro.

Después de que la imagen se comenzara a viralizar entre sus fanáticos y llegara a algunos medios de comunicación, Lucero explicó que sí llevaba maquillaje. Sin embargo, destacó que se miraba así por el hecho que tenía que lucir pálida y en malas condiciones para su personaje de “La Caponera”.

“Si, no se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tengo maquillaje”, comenzó asegurando la estrella de la televisión.