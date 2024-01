Confirman el precio de las entradas para ver a Nick Carter en Guatemala

Los fans se preparan para recibir a Nick Carter en Guatemala, quien trae su gira “Remixed Tour 2024” en un inolvidable concierto que se llevará a cabo el 16 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Además de ser integrante de los Backstreet Boys, una de las boyband más famosas, el cantante ha consolidado su carrera como solista, proyecto que le ha permitido estar más cerca de sus fans.

“N I C K C A R T E R ! ! ! Guatemala, Are you ready? 🇬🇹 ‘Remixed Tour 2024’ en Guatemala el próximo 16 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. “Everybody…Rock your body… Everybody… Rock your body right…” 🎶🎵”, se lee en la publicación de Asa Promotions.

Ahora han anunciado el precio de las entradas, las cuales estarán muy pronto. La pre-venta será del 2 al 6 de febrero, luego será la venta normal de las entradas.

“Prepárate para la preventa BAC muy pronto en @ticketasa.gt solicita tu tarjeta BAC en el siguiente link 👉https://g.bac.gt/SolicitudTCNickCarter”, escribió Asa Promotions en sus redes sociales.”

¿Quién es Nick Carter?

El cantante estadounidense saltó a la fama al ser miembro del grupo pop Backstreet Boys desde 1993. A partir de 2002, ha lanzado tres álbumes en solitario, Now or Never, I’m Taking Off y All American.

Ha hecho apariciones ocasionales en televisión y protagonizó sus propios reality shows, House of Carters y I (Heart) Nick Carter.

Ganó fama a mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000 como ídolo adolescente. Es el hermano mayor de Angel Carter y de los fallecidos cantantes Aaron Carter, Leslie Carter y Bobbie Jean Carter.