VIDEO. Comando disfrazado de mujeres y médicos ataca hospital

Un comando israelí fue registrado por las cámaras de vigilancia dentro del hospital Ibn Sina en Cisjordania, donde ingresaron disfrazados como mujeres musulmanas y médicos para neutralizar a tres presuntos “terroristas” en tan solo 10 minutos. El ataque, documentado en video, se difundió en redes sociales.

La incursión tuvo lugar en la ciudad de Jenin, donde alrededor de una docena de hombres armados de Israel entraron al hospital para someter a los tres individuos. Varios de los atacantes llevaban batas médicas, mientras que otros usaban pañuelos que cubrían parte de su cabeza.

En el metraje de menos de un minuto, se aprecia el momento en que los hombres armados irrumpen en el nosocomio. Al frente de la toma, se distingue a un supuesto “doctor” llevando un maletín de primeros auxilios y portando un arma larga.

Detrás del galeno, otro individuo con un pañuelo en la cabeza apunta con su rifle a una persona. Simultáneamente, un pistolero con cubrebocas sigue a sus compañeros, cargando una silla de ruedas, lo que le permite pasar desapercibido hasta desplegar su arma.

Un segundo grupo de hombres armados obliga a uno de los presuntos “terroristas” a hincarse cerca de una pared mientras lo encaran. Los pistoleros avanzan uno a uno por el pasillo del hospital Ibn Sina para contener a los tres hombres, según información del NY Post.

#Breaking: #Watch: Crazy footage from the Ibn Sina Hospital in Jenin: This is what the undercover IDF soldiers, who stormed the hospital disguised as women and medical staff, looked like as they eliminated the three terrorists. pic.twitter.com/YSI3RYeEJW

— Open Source Intel (@Osint613) January 30, 2024