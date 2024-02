Los mejores memes de “la tiradera” de Belinda a Nodal

El nuevo sencillo de Belinda está repleto de referencias a su mediática relación y desamor con Christian Nodal. Sin embargo, el tema no fue del agrado de muchos quienes agregan que el famoso ya se encuentra feliz con su pareja y bebé.

Después de una década sin lanzamientos discográficos, la intérprete irrumpió de nuevo en el panorama musical con un sencillo titulado “Cactus”. Ahora se adentra al subgénero de los corridos tumbados.

En su nuevo videoclip, Belinda lanza varias directas a Nodal, incluso la letra de la canción donde menciona el tatuaje que el famoso se realizó en su honor.

Además de las referencias visuales, la lírica de la canción también alude al romance y posterior ruptura entre la intérprete de 34 años y su exnovio de 25.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”, comenta en una de las frases.

Ante el estreno de Cactus, los memes no se hicieron esperar, pues mientras los fans de Belinda aplaudieron su nuevo sencillo, muchas más expresaron su desilusión.

Osea que el anillo que le dio Nodal a Beli era FALSO!

Osea si Christian Nodal le dedicó

“Ya no somos ni seremos”

“La Intención”

“Quédate”

“Pa olvida me de ella”

“Botella tras Bo

No veo pq Beli no le puede dedicar “Cactus” a nopal digo nodal#cactus #beli #belinda #belindacactus pic.twitter.com/7FXpymwFjy

— Barbara Banana (@JorgePa07004143) February 1, 2024