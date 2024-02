Tras golpiza de su hijo, Federica Quijano lo interna en centro psiquiátrico

Hace un mes, Federica Quijano reveló que su hijo, quien fue diagnosticado con autismo, la golpeó en medio de una crisis que padeció por lo que tuvo que ir al hospital.

Según dijo la cantante, el golpe que le dio Sebastián le provocó tendonitis en el brazo. La integrante del grupo Kabah compartió la razón por la que tuvo que ingresar a su hijo en un hospital psiquiátrico.

Durante la entrevista que le concedió a la periodista Pati Chapoy, recordó lo que ocurrió con su hijo. “(Cuando él tenía) 8, 9 años, más o menos, empieza a tener crisis de agresión”, contó

“Para mí, (ahí) tuve la primera depresión. No sabía lo que era tenerla, hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico”, indicó.

Confesión de l a cantante

Federica Quijano relató que el joven, a quien adoptó cuando tenía cinco meses, presentó malos comportamientos. “Comenzó a tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar. Me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo: las lámparas, la puerta”, narró.

“Me empezó a agarrar a mí a golpes, a rasguñar, a pellizcar, a morder, (a darme) cabezazos”, explicó la intérprete.

“Mi hijo tiene memoria a corto plazo: hay veces que no se acuerda, a mí me dice como a la nana, no se acuerda de los nombres o de las personas”, externó.

Pero pese a su condición, la artista desea continuar apoyándolo para que en un futuro pueda enfrentarse solo al mundo.

“Sebastián va a estar pegado a mí hasta el día que me muera, pero quiero trabajar para que, si me muero, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico, en donde sé que van a abusar de él, a lastimar, y no se lo merece”, sentenció.