El Super Bowl LVIII tendrá las entradas más caras de toda la historia

El esperado encuentro del Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers está generando un gran revuelo no solo entre los aficionados al fútbol americano, sino también en el mercado de entradas. Este año, los precios de los boletos han alcanzado niveles sin precedentes, convirtiendo este evento deportivo en uno de los más exclusivos y costosos hasta la fecha.

El Allegiant Stadium, ubicado en Paradise, Nevada, será el escenario donde estos dos titanes del fútbol americano se enfrentarán el próximo 11 de febrero. Con una capacidad para 65 mil espectadores, este estadio se prepara para albergar a una multitud ansiosa por presenciar el emocionante partido por el título de la NFL.

