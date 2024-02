El Getafe presenta una queja por un posible insulto de Bellingham a Greenwood

El Getafe, club de la máxima categoría del futbol español, ha levantado la voz tras el encuentro contra el Real Madrid, presentando una queja formal a LaLiga por un presunto insulto del jugador madridista Jude Bellingham hacia Mason Greenwood, jugador del equipo azulón.

La queja surge a raíz de un posible momento de tensión durante el encuentro disputado entre ambos equipos, en el que se habría podido escuchar a Bellingham utilizando el término “rapist” (violador en inglés) dirigido a Greenwood. Este hecho, de ser confirmado, podría acarrear una sanción para el jugador y el club merengue.

Ante esta situación, LaLiga ha tomado cartas en el asunto, siguiendo los procedimientos habituales en casos de este tipo. El organismo ha solicitado un informe pericial de lectura de labios para esclarecer los hechos y determinar las acciones a seguir.

Es importante destacar que este presunto insulto cobra especial relevancia debido al trasfondo del jugador afectado. Greenwood, quien se unió al Getafe al inicio de la temporada proveniente del Manchester United, se vio envuelto en una polémica en enero de 2022 cuando enfrentó acusaciones de violencia machista. Aunque posteriormente fue exonerado de todos los cargos, el incidente marcó su carrera y su reputación en el mundo del fútbol.

Los insultos y comportamientos discriminatorios en el fútbol han sido objeto de atención y condena por parte de las autoridades deportivas en numerosas ocasiones. LaLiga, aunque carece de competencias sancionadoras directas, trabaja en conjunto con entidades como el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia para abordar y combatir este tipo de conductas tanto dentro como fuera de los estadios.

So y’all read Bellingham’s lips and concluded he called Mason Greenwood that?

What are these Agenda based people looking for in Twitter 😂😂😂pic.twitter.com/0Ifn5HR4oI

— 𝐒𝐀𝐌𝐔𝐄𝐋 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ⚽️ (@Samuel_Black_DE) February 2, 2024