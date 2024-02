Pierden custodia: Padres enfrentan consecuencias por resistirse a transición de género de su hija

Una pareja que reside en el estado de Montana, Estados Unidos (EE. UU.), perdió la custodia de su hija de 14 años al oponerse a su deseo de llevar a cabo una transición de género, revelado después de conversaciones con algunas personas.

La adolescente, quien enfrentaba acoso escolar y lidiaba con problemas de anorexia, organizó una visita de los Servicios de Protección al Infante en su hogar sin informar a sus padres. Durante la visita, informó haber ingerido una cantidad significativa de ibuprofeno y cloro con la intención de quitarse la vida, lo que llevó a sus padres a llevarla a un hospital local.

Aunque no se encontraron rastros de las sustancias mencionadas por la joven en su organismo, Todd y Krista Kolstad, los padres de la menor, afirmaron que su hija expresó el deseo de identificarse como hombre después de hablar con una enfermera no binaria sobre operaciones de transición de género.

Todd and Krista Kolstad had their 14 yr old daughter kidnapped in MONTANA by CPS and CPS is transitioning her now.

They made this video to tell their story but a court ordered them to be silent. I made a copy before it was removed.

You need to watch all of it. Horrifying. This… pic.twitter.com/qy2ZZXxoWV

