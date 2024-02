¡Estás loco Son Heung-min! Corea del Sur semifinalista de Copa Asiática

El atacante del Tottenham, Son Heung-min, marcó la diferencia en el encuentro ante Australia y propició la remontada de su selección, Corea del Sur, que venció por 1-2 y disputará las semifinales de la Copa de Asia ante Jordania.

El jugador de los ‘Spurs’, sobresaliente cada temporada en la Premier, dio un vuelco al partido y llevó al conjunto que dirige el alemán Jurgen Klinsmann al momento clave por el título de una competición que Corea del Sur ha ganado en dos ocasiones y de la que fue finalista en otras cuatro.

Son provocó el penalti que evitó, en el tiempo añadido, la eliminación coreana y después, en la prórroga, marcó el gol del triunfo.

⏰ AET | 🇦🇺 Australia 1️⃣-2️⃣ Korea Republic 🇰🇷

Another moment of sheer brilliance from none other than Son Heung-min as Korea Republic continue their passage into the Last 4!

