Irán da la sorpresa y elimina a Japón en la Copa Asiática

La Copa Asiática 2024 ha sido testigo de una sorpresa monumental: la eliminación de Japón a manos de Irán en un emocionante encuentro que dejó a los fanáticos del fútbol boquiabiertos. Lo que se esperaba como un camino claro hacia la gloria para Japón, rápidamente se desvaneció en una batalla llena de giros y drama hasta el último minuto.

El encuentro entre Japón e Irán fue un duelo cargado de intensidad desde el primer silbato. Con figuras destacadas como Take Kubo en la alineación inicial japonesa, las expectativas eran altas. Japón tomó la delantera con un gol de Morita en el minuto 28, mostrando su calidad y determinación para avanzar en el torneo. Sin embargo, Irán demostró ser un rival digno, resistente y lleno de orgullo.

FT | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣-1️⃣ Japan🇯🇵

The comeback is complete. IR Iran are through to the semi-finals!#AsianCup2023| #HayyaAsia| #IRNvJPN pic.twitter.com/HwLvFYTsh5

