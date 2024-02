¿Lucero y José Ron son novios? Estas fotos confirmarían el romance

La famosa cantante Lucero y el actor José Ron han incrementado una vez más el rumor de que sostienen una relación sentimental.Lo anterior, luego de que compartieran varias fotografías que no pasaron desapercibidas por sus fans.

Fue hace unos meses atrás cuando la actriz se convirtió en tendencia en el mundo de la farándula después de que trascendiera su nuevo romance. A pesar de los rumores, los actores han desmentido dicha información en un par de ocasiones.

Por medio de su cuenta de Instagram, Lucero y Ron compartieron varias imágenes presumiendo de la gran relación que han construido tras protagonizar la serie El Gallo de Oro. En las postales, ambos protagonizan candentes escenas y dejaron en claro la gran conexión que tienen.

Varios fueron los internautas que aprovecharon para resaltar que pareciera que tienen algo más que una relación laboral. Y es que recordemos que la también conocida como “La Novia de América” esta soltera, luego de haber terminado su relación con el empresario Michel Kuri.

Las fotos de Lucero y José Ron que los ponen en evidencia…

Fue hace unos días atrás cuando la actriz mexicana fue duramente criticada, luego de que apareciera sin maquillaje. Aunque todas las imágenes eran interesantes, fue una la que llamó más la atención debido a que presuntamente estaba “desarreglada”.

Después de que la imagen se comenzara a viralizar entre sus fanáticos y llegara a algunos medios de comunicación, Lucero explicó que sí llevaba maquillaje. Sin embargo, destacó que se miraba así por el hecho que tenía que lucir pálida y en malas condiciones para su personaje de “La Caponera”.

“Si, no se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tengo maquillaje”, comenzó asegurando la estrella de la televisión.

Además, agregó: “Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje. Para quienes la han visto, saben de que va”.