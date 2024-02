Lionel Messi aseguró estar “cansado” de la gira de pretemporada del Inter Miami

El ícono del fútbol argentino, Lionel Messi, ha generado titulares en los medios deportivos al compartir sus reflexiones sobre la reciente gira de pretemporada del Inter Miami. Durante una conferencia de prensa en Tokio, este martes, Messi abordó diversos aspectos relacionados con su participación en los próximos encuentros del equipo en Japón, así como su experiencia en la gira hasta el momento.

En cuanto a su estado físico y posibilidad de jugar en el próximo amistoso contra el Vissel Kobe, Messi declaró: “No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo”. Esta declaración refleja la incertidumbre que rodea su participación en el campo, aunque deja entrever su deseo de volver a la acción lo antes posible.

Palabras de #Messi en Japón 🇯🇵 Lo más importante? Está cansado de la gira y quiere volver a casa

pic.twitter.com/vv2iXM9kOw — Inter Miami Info Fan (@Intermiainfo) February 6, 2024

Messi lamenta acarrear una molestia que le impide jugar

La ausencia de Messi en el reciente encuentro contra un equipo local en Hong Kong ha sido objeto de críticas y descontento entre los aficionados que esperaban verlo jugar. El jugador reconoció este sentimiento entre los seguidores, señalando: “La verdad es que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido de Hong Kong”. La reacción de la afición, que pagó por verlo en acción, evidencia la enorme expectativa que genera Messi en cada partido.

El jugador también compartió detalles sobre la lesión que lo aquejó durante la gira, remontándose al primer partido en Arabia Saudita, donde sintió molestias en el aductor. Sobre este episodio, Messi explicó: “Me había hecho una resonancia y salió que tenía un edema en el aductor, pero no era una lesión”. Esta experiencia ilustra los desafíos físicos a los que se enfrentan los deportistas de alto rendimiento y su determinación por superarlos.

Además de las dificultades físicas, Messi expresó su agotamiento con respecto a la extensa gira del Inter Miami por Medio Oriente. Con sinceridad, compartió: “Estaba cansado de esta gira” y añadió: “Con ganas de terminar y volver pronto a Miami”. Estas declaraciones revelan el impacto que tienen las giras prolongadas en el bienestar emocional y físico de los jugadores, incluso para una figura tan emblemática como Messi.