Rescinden contratos en Ministerio de Ambiente; personal no se presentó a laborar

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, informó este martes 6 de febrero que se rescindieron los contratos del personal que, desde que asumió el nuevo Gobierno, no se ha presentado a desempeñar sus funciones en la sede de la institución, ubicada en la zona 13 capitalina.

“Encontramos contratos de personas que no estaban viniendo; sin embargo, sabemos que no se presentaron a partir de que nosotros tomamos posesión. Preguntando en los corredores nos decían que antes sí venían, pero en estos 15 días no lo hicieron”, dijo la funcionaria.