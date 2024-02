OMS advierte de riesgo de epidemia de cólera en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se ha observado un grave repunte de casos de cólera durante enero en diez países del este y sur de África, y advirtió que existe un riesgo considerable de que la enfermedad se extienda aún más causando una epidemia.

Actualmente, los países más afectados son Zambia y Zimbabue, mientras que Mozambique, Tanzania, la República Democrática del Congo, Etiopía y Nigeria han reportado focos activos de cólera, con un total de 26 mil casos y 700 muertes.

As part of the response to the floods in Congo🇨🇬, @omscongo has received the first shipment of tents, anti-malarial drugs, essential medications & rapid cholera diagnosis kits. These supplies will provide a first line of crucial medical support for persons affected by the floods. pic.twitter.com/wWOspxCFzN

— WHO African Region (@WHOAFRO) February 6, 2024