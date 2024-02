Fallece ‘El Tula’, icónico aficionado de la selección argentina

En un día triste para el fútbol argentino, nos despedimos de una figura icónica que ha acompañado con su pasión y su inconfundible bombo a la selección nacional durante más de cinco décadas. Carlos Pascual, conocido cariñosamente como ‘El Tula’, falleció este miércoles en Buenos Aires a la edad de 83 años, dejando un legado imborrable en la historia del deporte rey en Argentina.

‘El Tula’ se convirtió en un símbolo de la hinchada argentina gracias a su inquebrantable apoyo a la Albiceleste en cada encuentro, ya sea en competiciones continentales o en los escenarios más prestigiosos del fútbol mundial. Desde el año 1974, este hincha incondicional ha sido testigo privilegiado de los momentos más gloriosos del equipo nacional, incluyendo las gestas de los tres campeonatos mundiales conquistados por Argentina en 1978, 1986 y el más reciente en Qatar 2022.

Tiene un lugar en el museo de FIFA. pic.twitter.com/RvzdAd1eTL — Gastón Edul (@gastonedul) February 7, 2024

Su entrega y dedicación no pasaron desapercibidas, y en el año 2022, ‘El Tula’ y sus compañeros de la grada fueron galardonados con el premio The Best de la FIFA a la mejor afición del mundo. Este reconocimiento internacional reflejó el impacto que ‘El Tula’ tuvo en el ámbito futbolístico, elevándolo a la categoría de leyenda viviente del deporte argentino.

En la ceremonia de premiación, ‘El Tula’ irradiaba felicidad y emoción al subir al escenario, recibiendo el merecido reconocimiento entre ovaciones y aplausos. Con su característico bombo y los colores de la selección argentina, se ganó el corazón de los aficionados de todo el mundo, demostrando que el verdadero amor por el fútbol no entiende de fronteras ni de distancias.

En sus propias palabras, ‘El Tula’ expresó la inmensa satisfacción que le brindó ser hincha de la Argentina y la oportunidad de viajar por el mundo para alentar a su equipo. Su humildad y pasión contagiosa resonaron en cada palabra, recordándonos que el fútbol es mucho más que un simple juego; es un vínculo que une a personas de diferentes culturas y nacionalidades en un mismo sentimiento de camaradería y emoción.

El día que recibió el premio The Best a la mejor hinchada. QUE EN PAZ DESCANSES, TULA 💔 pic.twitter.com/duW8GnFlaV — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

El legado de ‘El Tula’ trasciende las fronteras del deporte para convertirse en un símbolo de identidad y orgullo para todo el pueblo argentino. Su fervor por la selección y su compromiso con valores como la lealtad y el compañerismo lo convierten en un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de hinchas.

Además de su pasión por el fútbol, ‘El Tula’ fue un ferviente defensor del peronismo, corriente política que ha dejado una profunda huella en la historia y la cultura de Argentina. Su compromiso con las causas sociales y su espíritu solidario lo convierten en un referente no solo para los amantes del fútbol, sino para toda la sociedad argentina.

Con la partida de ‘El Tula’, el fútbol argentino pierde a uno de sus mayores exponentes y a un verdadero embajador de la pasión y el orgullo nacional. Su legado perdurará en el corazón de los aficionados y en la memoria colectiva del deporte argentino, recordándonos que el verdadero espíritu del fútbol vive en cada gol, en cada cántico y en cada latido de un bombo que seguirá resonando en las gradas por siempre.

Falleció Carlos "Tula" Pascual, hincha histórico de la Selección Argentina 🇦🇷. Estuvo en todos los Mundiales desde Alemania 1974. Recibió el Premio The Best 2022 por Mejor Afición. pic.twitter.com/rwTavEuHhc — VarskySports (@VarskySports) February 7, 2024