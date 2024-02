“Agradecida con Guatemala”, Gaby Moreno nos habla sobre su Grammy y nuevos proyectos

Gaby Moreno brindó una entrevista exclusiva a Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas. En la misma resaltó su felicidad y orgullo por haber obtenido el Grammy por “Mejor Álbum Pop Latino” y brindó detalles de lo que esto ha provocado en su carrera.

“Cuando mencionaron mi nombre en los Grammy se me quebró la voz, fue un momento tan surreal el estar en el escenario de la ceremonia más importante de la música. Por tantos años he trabajado en esto y lo he cumplido”, comenta.

A raíz de la noticia, muchos guatemaltecos han expresado su orgullo y admiración a la cantautora guatemalteca. “Es una bendición para mí saber que mi país está feliz y que lo ha celebrado conmigo. Estoy feliz que a través de mi arte puedo llevar buenas noticias para todos y espero seguir haciéndolo”, expresa.

Ante la noticia de que obtuvo un Grammy, muchas personas se preguntaban si esto cambia la carrera de Gaby Moreno a lo que ella comentó:

“Se me están abriendo muchas puertas sobretodo acá en el mercado de Estados Unidos. Como ya sucedió en el show de Jimmy Fallon, ya estamos viendo más espacios y presentaciones acá y en Europa. La otra semana estaré en Londres y posteriormente iré tres semanas a Australia”, comenta. “Lo que me hace muy feliz es que el 25 de mayo estaré en Guatemala y voy a presentarles la música de mi último disco Dusk”, agrega.

Su amor por Luna de Xelajú

Durante la premier de los Grammy, Gaby Moreno presentó “Luna de Xelajú” junto a el artista mexicano, El David Aguilar. “Es una canción que me ha acompañado desde niña. Para mí no solo era importante cantarla, mi idea es llevarla a una plataforma más grande y quiero que la conozcan en todo el mundo”, afirma.

“En la ceremonia de los Grammy me encontré con Natalia Lafourcade y me comentó que había estado emocionada de escuchar Luna de Xelajú y que le había encantado”, detalla.

Hoy en día, la cantautora guatemalteca es una de las más famosas a nivel internacional y que ha puesto el nombre de su país en alto. Gaby Moreno se mudó a Estados Unidos a los 19 años y desde entonces ha luchado por alcanzar sus sueños, siempre con la ayuda de su familia que para ella ha sido fundamental en su éxito.

“Mi familia siempre ha estado apoyándome desde muy pequeña, desde los 9 años que cante por primera vez en el Teatro Nacional y que supe que quería dedicarme a la música. Ellos siempre me estuvieron apoyando y logrando espacios para que yo pudiera cantar. Estoy súper agradecida con mi familia, son todo para mí y fue importante tener a mi mamá y hermana en la ceremonia de los Grammy”.

Al finalizar la entrevista, Gaby Moreno envío un mensaje a los jóvenes y niños: “Respetemos la vocación de los niños y jóvenes, que trabajen en sus sueños por lo que les gusta hacer. Con esfuerzo se puede lograr todo. Los sueños están a la vuelta de la esquina, no los dejen, a trabajar por ellos”.

