¡Épico! “The Undertaker” aparece en partido de Cristiano Ronaldo

El Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, sostuvo este día su segundo partido amistoso del año de cara a la reanudación del campeonato saudí, la cual está programada para el sábado 17 de febrero cuando reciban al club Al-Fateh por la fecha 20 de la Liga Profesional Saudí.

El duelo entre Al Nassr y el Al Hilal, válido por la final del trofeo de la Riyadh Season Cup, en la cual también tuvo participación el Inter Miami de Lionel Messi, tuvo un momento inesperado que causó sorpresa entre los aficionados saudíes y quienes observaban la transmisión televisiva.

Se trata de la aparición de “The Undertaker” (el Enterrador), una leyenda de la lucha libre profesional estadounidense y especialmente de la marca WWE.

NOTA: El futbol se prepara para la tarjeta azul

El “Enterrador”, hoy día embajador para la empresa WWE, apareció en el estadio Kingdom Arena entre la oscuridad y las antorchas de fuego para presentar el trofeo de la Riyadh Season Cup.

Su aparición causó asombro entre los asistentes y jugadores. Uno de ellos fue el mismo Cristiano Ronaldo, quien se le notó sorprendido y sonriente ante la presencia de un histórico mundial de la lucha libre.

Al final del primer tiempo, el Al Hilal, de Neymar, quien está en plena recuperación tras una lesión, derrotaba al cuadro de Cristiano Ronaldo, 2-0 con goles del serbio Sergej Milinković-Savić (17) y el saudí Salem Muhamed Al-Dawsari (30).

WWE Superstar The Undertaker is in Riyadh, Saudi Arabia and will present the Riyadh Season Trophy to the winner of Al-Hilal vs. Al-Nassr. 😳 pic.twitter.com/UGDJNVsTTA

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 8, 2024