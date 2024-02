Isiah Pacheco y L’Jarius Sneed se refieren al favoritismo en el Super Bowl

Isiah Pacheco y L’Jarius Sneed, jugadores de los campeones Kansas City Chiefs, afirmaron que a su equipo no le afecta no ser considerados favoritos en el Super Bowl LVIII en el que se medirán a San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Los Chiefs están por debajo en las apuestas para repetir como campeón de la NFL debido a que se clasificaron como el tercer equipo de la Conferencia Americana (AFC); mientras que su rival, los 49ers, fueron número uno de la Conferencia Nacional (NFC), situación que en vez de molestarles, según el ‘cornerback’ (esquinero) L’Jarius Sneed, la asumen.

NOTA: ¡Fuerza, campeón! Alberto González es hospitalizado

Chiefs running back Isiah Pacheco on if he has any nerves going into the Super Bowl.

“When you’re prepared you’re not nervous.” pic.twitter.com/rtCGcl3tst

— Michael D’Arcy (@themichaeldarcy) February 8, 2024