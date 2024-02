¡Insólito! Una final con dos campeonas: India y Bangladesh

India y Bangladesh fueron declaradas campeonas conjuntas del Campeonato Femenino Sub-19 de la Federación de Futbol del Sur de Asia (SAFF) en el estadio BSSSMK de Daca, Bangladesh, el jueves 8 de febrero de 2024.

Pero ¿qué ocurrió? India se adelantó en el marcador con gol de Sibani Devi Nongmeikapam, y Sagorika empató las acciones, obligando a los penaltis.

Cada una de las once jugadoras titulares de la India convirtió con éxito sus penaltis, incluida la portera Anika, que anotó el último (décimo primero). Bangladesh fue igualmente certera, pero Anika habría sentido que la suerte no estaba de su lado, ya que saltó de la manera correcta para seis de los 11 tiros, pero no pudo hacer una parada.

Después de una extraordinaria tanda de penaltis que se mantuvo empatada 11-11, la árbitra del partido decidió realizar un lanzamiento de moneda para determinar al campeón, quien resultó siendo India.

INSÓLITO PERO REAL! La final entre India 🇮🇳 y Bangladesh 🇧🇩 en un torneo femenino regional se definió por LANZAMIENTO DE MONEDA! Empataron 1-1, fueron a penales y salieron 11 a 11. Después India ganó el lanzamiento pero Bangladesh no acepta el resultado!pic.twitter.com/coOfFQ0nMl — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 8, 2024

Campeonato compartido

La decisión fue revocada más tarde. Después de más de dos horas de espera, el trofeo fue compartido. Este es el cuarto título de grupo de edad de la India en la historia de la competición femenina de la SAFF, y el primero en suelo bangladesí.

El secretario general Interino de la AIFF, M, Satyanarayan, dijo: “India, a pesar de haber sido declarada ganadora después del giro de la moneda, decidió aceptar la solicitud de los oficiales de compartir el trofeo ya que la situación se estaba cocinando a fuego lento y se encontró que una parte de los fanáticos locales se entregaba a crear disturbios”.

India and Bangladesh declared joint champions of SAFF U19 Women’s Championship! 🤝 pic.twitter.com/AcgfwziqYP — Nafiur Rahman Owshin (@NrOwshin) February 8, 2024

*Información de Indian Football Team.