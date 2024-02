Costa de Marfil campeón de la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil, en un torneo plagado de contratiempos y dudas, con un cambio de entrenador a medio recorrido y exigido por su condición de anfitrión, compensó todos los males padecidos en el torneo con una remontada en la final ante Nigeria (1-2) que le proporcionó el tercer título de la Copa de África de su historia.

Tuvo una fase de grupos mala y se clasificó gracias a ser una de las mejores terceras. Destituyó al seleccionador Jean Louis Gasset y Emerse Fae tomó las riendas. Con él llegó el milagro marfileño que atravesó cada eliminatoria hasta alcanzar una final en la que se impuso al favorito.

Liderado por el talento de Simon Adingra, autor de las dos asistencias, y el acierto del exjugador del Barcelona Frank Kessie y del atacante del Borussia Dortmund Sebastian Haller, se hizo con el título en la quinta final que disputaba. Había ganado dos, en 1992 y el 2015, y perdió las del 2006 y el 2012. Además, se puso a la altura de Nigeria, que se queda con los tres trofeos logrados en su historia.

Se mostró superior a su rival, que solo había encajado dos goles en todo el torneo y que se puso por delante al borde del descanso, en el minuto 38 y después de dos amenazas locales, en las botas de Max Gradel y de Simon Adingra, que no encontraron el objetivo.

El tanto nigeriano llegó en un córner botado por Ogochukwu Onyeka que alargó Samu Chukwueze y que recogió, de cabeza, el capitán, William Troost-Ekong, que llevó el balón a la red.

The man of the biggest occasions. 🫡🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2023Final | #NGRCIV

pic.twitter.com/t7PQu0zFhB

— Total Energies AFCON (@TotalAFCON2023) February 11, 2024