Joaquín Sabina cumple 75 años con grata noticia para sus fans

Joaquín Sabina cumple este lunes 75 años y comenta que existe en él la duda de si podrá seguir brindando conciertos debido a su estado de salud.

“Ojalá que volvamos a vernos. Ojalá”, comentó en el concierto que brindó en Madrid el pasado diciembre.

Tras la publicación del documental ‘Sintiéndolo mucho’ (2022) de su amigo Fernando León de Aranoa, solo se sabe seguro que este 2024 estará consagrado a terminar y publicar su esperado nuevo disco y el que tomará el relevo al exitoso ‘Lo niego todo’ (2017).

“Y en 2025, si su salud y ganas se lo permiten, volverá a actuar”, informó su representante José Navarro ‘Berry’, al valorar las posibilidades de que no hubiese más actuaciones en directo después de aquel concierto del pasado 20 de diciembre en el Wizink Center.

Tras sobrevivir a una infinidad de sustos médicos Sabina llega a estos 75 años agradecido y satisfecho con la vida.

“He escrito un libro, he tenido dos hijas y en Rota (Cádiz) trasplanté un olivo, no me falta nada y estoy moderadamente en paz conmigo mismo teniendo en cuenta que la gente de mi generación pensábamos que no íbamos a ser nunca adultos, porque los adultos eran siempre unos hijos de p… He llegado aquí y aún no me considero un hijo de p…, con eso me basta”, comentó en uno de sus conciertos.

Millones de fans esperan con ansias el lanzamiento de su nuevo disco.

