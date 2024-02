El Salvador toma como ejemplo a “CR7” para el duelo ante Guatemala

Eric Acuña, director técnico de la selección femenina de El Salvador, que se enfrentará a Guatemala el próximo sábado 17 de febrero en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California, Estados Unidos, por un boleto a la fase de grupos de la Copa Oro W de la Concacaf 2024, se refirió a la preparación de su seleccionado para lograr el objetivo: Clasificar al máximo evento futbolístico de la Confederación.

Dentro de las declaraciones brindadas el lunes a los periodistas salvadoreños, el estratega de las selecciones femeninas salvadoreñas hizo mención al tema del nerviosismo por parte de las jugadoras, y en esa línea tomó como ejemplo a Cristiano Ronaldo.

#VamosGuate | La Selección Femenina de Guatemala, continúa con su preparación para el partido ante El Salvador, programado para este sábado 17 de febrero, por un boleto a la Copa Oro W 2024 🏆🇬🇹 📸: FEDEFUT Más detalles ➡️ https://t.co/mIwrQ9iH3N pic.twitter.com/shmNRUwqSs — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 12, 2024

Toma a “CR7” como ejemplo

“La diferencia que te va dando la experiencia es que sabes manejar esos nervios y los aplicas al juego. Siempre le he dicho lo mismo a las niñas. Ni Cristiano Ronaldo deja de sentirse nervioso”, confesó el estratega de las salvadoreñas.

Continuó: “El tema es que cada vez lo manejamos de mejor manera. Eso es todo. Eso es lo que nos gusta, sentirnos vivos. No pasa nada. Preocupaciones siempre van a haber porque queremos regalarles la mayor cantidad de alegrías posibles”.

Respecto al duelo del próximo sábado, Erick Acuña, comentó que: “Será un partido muy ríspido, donde dos muy buenos equipos irán a buscar el resultado”.

También se le consultó sobre el enfrentamiento reciente de forma oficial que sostuvieron ambas oncenas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En esa línea, se le preguntó si el juego sería de las mismas características o habría un cambio total para el sábado.

Acuña, respondió: “No, para nada. No creo que haya mucho cambio ni de ellas n de nosotros. Sigo pensando que cada partido es diferente, pero no veo ninguna diferencia, de hecho, no creo que ellos esperen mucha diferencia de nosotros, el partido lo ganará el equipo que cometa menos errores y que sepa aprovechar las desvirtudes del rival”.

