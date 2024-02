Manchester City con paso firme a cuartos de final

El Manchester City dio el primer paso hacia los cuartos de final de la Champions League al ganar con claridad en la ida de octavos en Copenhague (1-3), en un encuentro que dominó y en el que pudo lograr un marcador aún más abultado.

El vigente campeón del torneo, Manchester City, tuvo ocasiones suficientes para golear, pero se estrelló con Grabara, el mejor de un rival que acusó la inactividad y se vio muy superado por momentos.

Guardiola no reservó nada de salida, y optó por jugar con Grealish en vez de Julián Álvarez. Jacob Neestrup no se arredó por la entidad del rival y mantuvo su 4-3-3 habitual, haciendo debutar al centrocampista Mattson y el central McKenna, dos de los tres refuerzos invernales.

La primera media hora fue un monólogo del City, que tuvo la pelota casi en exclusividad y todas las ocasiones.

Un cabezazo fuera de De Bruyne y una doble oportunidad de Dias y Ake anunciaron el 0-1, que nació de un gran pase de Foden y una definición clínica del belga al palo largo.

La lesión de Grealish a los 21 no varió el escenario del City en Champions League. Doku le dio más picante. Un gran pase suyo a Silva, casi terminó en el segundo tanto, al mandar el rechace Vavro al larguero. Haaland, en un remate acrobático, y Deku pudieron ampliar el marcador.

Pasada la media hora, el Copenhague, al que se le notó que lleva dos meses sin competir por el parón invernal en Dinamarca, empezó a respirar un poco. Pero quien lo acabó de meter en el partido fue Ederson con un error grosero en la salida, entregándole el balón a Elyounoussi, cuyo disparo rebotó en Dias. El rechace lo clavó en el ángulo Mattson.

