Salud busca “acelerar investigaciones” sobre enfermedad neurológica aguda

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Oscar Cordón, se refirió este miércoles 14 de febrero al seguimiento que se da con respecto a la enfermedad neurológica aguda, sospechosa de Guillain Barré, de la que se observa un brote en el país que ya ha dejado cuatro muertes.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario inicialmente hizo un llamado a la población a que no se deje alarmar por información que no es oficial con relación a este padecimiento, del que hasta ahora se ha confirmado que no se transmite de persona a persona.

“Quiero decirles que también hemos realizado cambios para acelerar las investigaciones. Hemos asignado un equipo permanente en el área de Suchitepéquez y seguimos coordinando estrechamente con los dos ministerios, el de Agricultura y Ambiente”, explicó.

Según el ministro, sumado a ello, se solicitó apoyo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar dos epidemiólogos adicionales a la región afectada por esta enfermedad en Guatemala y, de igual forma, se gestionó con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta el traslado de otros dos epidemiólogos.

Cifras del brote de enfermedad neurológica

El MSPAS actualizó la información acerca de la situación de la enfermedad neurológica aguda en el país y señaló que hasta el 13 de febrero se manejan las siguientes cifras:

72 casos acumulados (Suchitepéquez – 56, Retalhuleu – 8, Huehuetenango – 2, Quetzaltenango – 2, Guatemala – 2, Sololá – 2).

Cuatro personas fallecidas.

“La mayor cantidad de casos es en Suchitepéquez y el grupo de casos residentes de otros departamentos tienen antecedentes de visita, tránsito o consumo de productos provenientes de este departamento, entre una o dos semanas previo al inicio de síntomas”, informó la cartera.

Nombramiento de nuevo director

El titular de la cartera de Salud también anunció cambios en la Dirección de Epidemiologia y Gestión de Riesgo a nivel central, pues indicó que será juramentado como titular de esa oficina el doctor Edgar Manuel Santos.