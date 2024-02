Jennifer López paraliza alfombra roja con atrevido escote

Para Jennifer López, las alfombras rojas se han convertido en un evento habitual dentro de su apretada agenda, deslumbrando constantemente a los paparazzi por sus audaces y glamurosas elecciones de vestuario.

Esta vez, la cantante lo volvió a hacer dejando a todos impactados con su elección de vestuario en la premier de “This Is Me… Now: A Love Story“, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

El impactante vestido, obra del diseñador Libanés Zuhair Murad, contaba con un ajustado corsé de terciopelo negro, un pronunciado escote estilo “sweetheart” y unos largos guantes a juego.

Además, completaba el look una “falda horóscopo”, confeccionada en gasa negra, bordada con lentejuelas plateadas que dibujaban los diferentes símbolos del zodíaco en el bajo.

En cuanto a complementos, los estilistas de cabecera de la actriz, Mariel Haenn y Rob Zagardi, optaron por un hermoso bolso de mano de la firma italiana Tyler Ellis.

La falda de la cantante

A pesar de que ambas piezas fueron creadas para la colección otoño-invierno 2022/2023 del diseñador, las fanáticos de Jennifer López no pudieron contenerse y especular “¿tendrá algún significado oculto?”.

Y es que JLo ha mandado sutiles guiños a través de los años en redes sociales sobre la importancia de los signos zodiacales y la astrología en su vida.

Ella nació el 24 de julio de 1969, convirtiéndola en Leo según la astrología. Los leo se distinguen por ser un signo de fuego y los más dominantes dentro del zodiaco. Creativos y llenos de ambición, cuentan con mucha autonomía y valor.

En cuanto al amor, los Leo no se quedan atrás, ya que son considerados altamente compatibles con otros Leos. Aunque no nos sorprende, ya que ella y Ben Affleck son Leo.

Así que, con el signo de ‘Leo’ al frente de su hermosa falda, la Diva del Bronx dio una señal de que quizás, su historia de amor con Ben, siempre estuvo destinada a suceder.