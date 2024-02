Méndez-Laing en el equipo de la semana de la League One

En la reciente jornada 33 de la Football League One en Inglaterra, los reflectores volvieron a apuntar hacia el talentoso jugador guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, quien destacó una vez más con su brillante actuación defendiendo los colores del Derby County. Su desempeño contribuyó significativamente a la contundente victoria por 3-0 sobre el Exeter City, un resultado que mantiene viva la esperanza del Derby County de ascender a la English Football League Championship.

Bajo la dirección estratégica de Paul Warne, el Derby County ha encontrado en Méndez-Laing un jugador fundamental, capaz de desequilibrar cualquier defensa con su destreza y versatilidad en el campo de juego. En el último encuentro, el guatemalteco no solo marcó un gol crucial, sino que también brindó una asistencia que subraya su habilidad para crear oportunidades de gol para su equipo.

Nat's take on tonight's "great performance"! #DCFC

Los números de Méndez-Laing en la presente temporada hablan por sí mismos. Con 8 goles y 13 asistencias hasta la fecha, se ha erigido como el hombre clave en el frente de ataque del Derby County. Este impresionante rendimiento no solo supera sus propios registros de la temporada anterior, sino que también lo posiciona como uno de los jugadores más destacados de la liga en su posición.

Por su destacada contribución en el último encuentro, Nathaniel Méndez-Laing ha sido merecidamente seleccionado para integrar el equipo de la semana de la Football League One inglesa. Su presencia en esta distinguida selección no solo reconoce su talento individual, sino que también resalta el impacto positivo que ha tenido en el desempeño general de su equipo.

Junto a Méndez-Laing, su compañero de equipo Max Bird también ha sido incluido en el equipo de la semana, reafirmando la calidad y el potencial del Derby County en la lucha por alcanzar sus objetivos deportivos.

🌟 @WhoScored give us their highest-rated XI from midweek!#EFL | #SkyBetLeagueOne pic.twitter.com/Z4j4oOG8bI

— Sky Bet League One (@SkyBetLeagueOne) February 14, 2024