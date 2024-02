Los Warriors intentaron fichar a LeBron James para acompañar a Stephen Curry

Los Golden State Warriors se embarcaron en una audaz búsqueda por adquirir a la estrella de los Lakers, LeBron James. La noticia, revelada por la cadena ESPN, sacudió los cimientos de la liga y dejó a los aficionados imaginando cómo sería ver a LeBron y a Stephen Curry compartiendo el mismo uniforme.

La idea de LeBron James uniéndose a los Warriors no es nueva. Desde que LeBron se convirtió en agente libre en varias ocasiones a lo largo de su carrera, ha habido especulaciones sobre posibles destinos, y los Warriors siempre han estado en la conversación debido a su atractivo como contendientes al título y su estilo de juego orientado hacia el espectáculo.

ESPN Story with @RamonaShelburne: Over a 24-hour window prior to trade deadline that included owner to owner conversations, the Warriors made an unsuccessful bid to convince the Lakers and LeBron James to consider a trade to pair him with Stephen Curry. https://t.co/L14os5gTGp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 14, 2024