“La serie aún no está finalizada”, advierte el técnico de Monterrey

Con un marcador global favorable de 4-1, el Club de Fútbol Monterrey se encuentra en una posición ventajosa de cara al juego de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2024, donde enfrentará a Comunicaciones. En una conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico argentino Fernando Ortiz compartió sus impresiones y estrategias de cara al importante enfrentamiento.

Ortiz enfatizó la importancia de no subestimar a su oponente a pesar de la ventaja en el marcador. “Los jugadores lo tienen claro, la serie aún no está finalizada“, expresó el estratega. Aunque el marcador les favorezca, el entrenador reconoce la imprevisibilidad del fútbol y la necesidad de abordar el partido con la misma intensidad y concentración que si estuvieran empatados a cero goles. “Si bien el resultado es abultado, sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa“, agregó, haciendo hincapié en la importancia de mantener la mentalidad enfocada en el presente y no dejarse llevar por la comodidad de una ventaja.

#ConcaChampions | 🎙️ Conferencia de prensa de Fernando ‘Tano’ Ortíz y Alfonso ‘Poncho’ González, de Monterrey, previo al juego ante Comunicaciones, programado para este jueves (21:15 hrs.) en el estadio BBVA 🏟️ pic.twitter.com/SPqhrTPs4a — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 14, 2024

Monterrey no quiere sorpresas y va por la victoria

Con respecto a la estrategia de Comunicaciones, Ortiz destacó el hecho de que el equipo rival haya rotado jugadores en partidos previos pensando en este enfrentamiento. “El fin de semana descansaron a algunos jugadores pensando en el partido de mañana“, señaló.

En cuanto a la alineación del equipo regiomontano, el técnico confirmó que habrá rotaciones debido a la seguidilla de partidos. “Sí habrá rotaciones“, aseguró Ortiz. Sin embargo, aún no ha definido quiénes serán los jugadores que formarán parte del once inicial. La rotación de jugadores es una medida clave para evitar lesiones y mantener un rendimiento óptimo a lo largo de la temporada, especialmente en competiciones exigentes como la Concachampions.

Al analizar el desempeño de su equipo en el partido de ida, donde Comunicaciones generó oportunidades de gol que no lograron concretar, Ortiz reconoció las fallas defensivas de Monterrey. “En el partido de ida, las oportunidades de Comunicaciones fueron por errores nuestros“, admitió el entrenador. Aunque valoró el esfuerzo del equipo rival, destacó la necesidad de corregir esas deficiencias y trabajar en la ejecución de su propio juego.

En este sentido, Ortiz reafirmó su enfoque de arriesgar e insistir en su estilo de juego ofensivo. “Los jugadores saben que me gusta arriesgar e intentar, y vamos a seguir insistiendo con lo que quiero“, afirmó. A pesar de la ventaja en el marcador, el técnico argentino no planea adoptar una postura defensiva conservadora, sino que buscará mantener la iniciativa y controlar el ritmo del partido.

El partido entre Monterrey y Comunicaciones está programado para este jueves 15 de febrero a las 21:15 horas en el estadio BBVA de Nuevo León. Será un enfrentamiento clave para definir el pase a la siguiente ronda de la Concachampions, y Monterrey se encuentra decidido a cerrar la serie con autoridad, manteniendo la concentración y el compromiso hasta el último minuto.