Messi y Suárez cierran pretemporada sin triunfos

Inter Miami cerró su pretemporada este jueves con un empate 1-1 en casa con Newell’s Old Boys. Solo un triunfo dejó el proceso de preparación, y fue en Hong Kong, en un partido en el que Lionel Messi y Luis Suárez no tuvieron minutos.

Newell’s, el rival de Inter Miami, es el club argentino más próximo al sentimiento de Messi y del entrenador Gerardo Martino, que ostenta el récord de más partidos jugados y más títulos con ese equipo rojinegro en su etapa como jugador.

El haitiano Shanyder Borgelin adelantó a los locales en el minuto 64 con un cabezazo, y el argentino Franco Díaz puso la igualada en el 83 tras un error defensivo de Sailor.

Messi y Suárez jugaron 60 minutos, a una semana vista del debut en la MLS el próximo miércoles ante el Real Salt Lake. Jordi Alba disputó 72 minutos mientras que Sergio Busquets descansó.

