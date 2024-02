La cancha alterna donde Guatemala y El Salvador se enfrentarán este sábado

Este sábado 17 de febrero, la expectación por el partido entre las selecciones femeninas de fútbol de Guatemala y El Salvador se vio empañada por una polémica de último minuto. Ambos equipos se enfrentarán en un duelo crucial para definir quién obtendrá el último boleto disponible para la Copa Oro W Concacaf 2024. La tensión se incrementó cuando la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) decidió cambiar la sede del encuentro.

Inicialmente programado para llevarse a cabo en el Dignity Health Sports Park, en Los Ángeles, la noticia de que el partido se trasladaría a una cancha alterna, específicamente al Dignity Health Sports Park Track & Field, tomó por sorpresa a jugadoras y aficionados por igual. La decisión generó una ola de descontento, especialmente entre las futbolistas, quienes expresaron su inconformidad ante la disminución de capacidad y comodidades que ofrecía el nuevo recinto.

https://twitter.com/GoldCup/status/1758871799884923109

Ana Lucía Martínez, jugadora de la selección guatemalteca, fue una de las voces que se alzó para manifestar su desacuerdo con el cambio de sede. Martínez expresó su frustración por no poder jugar en el estadio principal del LA Galaxy, como se había anticipado inicialmente. Sin embargo, la decisión de Concacaf fue irreversible, y el partido se llevará a cabo en el estadio alternativo.

Esta situación deja en evidencia la importancia de la logística y la planificación en la organización de eventos deportivos de esta magnitud. El cambio de sede no solo afecta la comodidad de las jugadoras y el ambiente del encuentro, sino que también puede tener un impacto en el desarrollo del juego y en la experiencia de los aficionados que esperaban presenciar el duelo en el estadio principal.

En cuanto al enfrentamiento deportivo en sí, las selecciones de El Salvador y Guatemala cuentan con un historial de enfrentamientos previos. Con un total de nueve encuentros, Guatemala ostenta una ventaja con siete victorias, mientras que El Salvador ha sufrido dos derrotas. Ambos equipos se han enfrentado en el pasado en clasificaciones olímpicas y en la búsqueda de un cupo para la Copa Mundial Femenina de Concacaf.

It’s crazy we are not playing on the main stadium of LA Galaxy and a lot of people want to come for our game ! We need to fight for equality @Concacaf @ConcacafW @GoldCup

— Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) February 16, 2024