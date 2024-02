Compañero de Mbappé aclara dudas sobre el futuro club del delantero francés

En el mundo del fútbol, los rumores y las especulaciones sobre los movimientos de los grandes jugadores siempre están a la orden del día. En esta ocasión, la noticia que ha acaparado titulares en los últimos días es la decisión de Kylian Mbappé de no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain y salir como agente libre a mediados de 2024. Ante este escenario, las especulaciones sobre su futuro se han disparado, y uno de los destinos que más suena es el Real Madrid.

Recientemente, Ibrahima Konaté, compañero de Mbappé en la Selección de Francia y actual defensor del Liverpool, se pronunció al respecto después del partido contra el Brentford. En declaraciones en zona mixta, Konaté dejó entrever el destino del joven delantero francés: “Chicos, sinceramente, ¿realmente creen que vendrá aquí (al Liverpool)?!. ¡Todos sabemos adónde va Kylian!”, expresó Konaté.

